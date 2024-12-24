«Взял у него кусочек молодости»: Лепс сравнил себя с SHAMAN

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Ярослав Дронов все чаще выходит на сцену в темных очках и строгой одежде, как и у его коллеги.

Народный артист РФ Григорий Лепс с радостью бы взял у исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) «кусочек молодости». Но, увы, не способен обмануть биологические часы. Об этом он рассказал корреспондентам 5-tv.ru во время концерта «Рождество с Григорием Лепсом».

Рабочие отношения двух артистов давно переросли в дружеские. Несмотря на разницу в возрасте, они легко и непринужденно общаются. Поэтому работа над созданием совместного хита «Настоящий мужчина» проходила в комфортной обстановке.

Лепс неоднократно говорил, что считает своего коллегу близким по духу человеком. Окружающие даже заметили, что исполнители начали перенимать черты друг у друга. К примеру Лепс, более энергично выступает на сцене.

«Раз там. Присядочку. Чечеточку», — шутит Григорий.

Тем временем Дронов, вместо своего привычного стиля, теперь чаще надевает на выступления очки, похожие на те, которые есть у Лепса. А также облачается в строгие костюмы.

Когда у Григория спросили, что он бы хотел перенять у Ярослава, то артист незамедлительно ответил — «кусочек молодости». Поскольку Дронову 33 года, а Лепсу 62.

«Я бы с удовольствием взял у него кусочек молодости. Но, к сожалению, биологическое часы я обмануть не могу. Поэтому вряд ли», — сказал Лепс.

Однако стиль одежды у своего молодого товарища певец перенимать не хочет. Ему привычно то, что он носит обычно. Тем более, что носить кожаные штаны уже не по возрасту, считает Григорий.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что SHAMAN официально представил новую песню «Я останусь с тобой».