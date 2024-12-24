Да здравствует король: Букингемский дворец рассказал о состоянии Карла III

В Великобритании опасаются, что Карл III может не дожить до конца 2025 года

Фото: Aaron Chown/ТАСС

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Самочувствие страдающего от онкологии монарха вызывает все большую обеспокоенность у его подданных.

Британцы опасаются, что больной раком король Великобритании Карл III может не дожить до конца следующего года. Как пишет издание Woman’s Day, монарх в срочном порядке продолжит курс химиотерапии в 2025-м.

Ранее представитель Букингемского дворца передавал агентству Sky News, что король продолжает активно бороться с недугом и «движется в позитивном направлении». Эти сообщения должны были успокоить британскую публику, однако этого не произошло.

Напротив, подданные британской короны пришли к выводу, что лечение проходит не так успешно, как представляют публике. Ведь тот факт, что монарху назначили непрерывный курс химиотерапии, которая чуть помешала ему отправиться в октябре в Австралию и Новую Зеландию, является тревожным знаком и говорит о тяжелом течении болезни. В турне монарх все же отправился, но сразу после экстренно приступил к курсу «химии».

Все эти новости породили слухи о том, что в 2025-м на престол может взойти старший наследник, принц Уильям.

Об онкологии у британского монарха стало известно в феврале этого года после того, как его прооперировали из-за увеличения простаты. Тогда Карл III на время был вынужден отказаться от исполнения ряда обязанностей, но после вернулся к общественным делам.

Ранее 5-tv.ru писал, что больной раком Карл III почти перестал есть.