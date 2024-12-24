При взрыве на заводе в Турции погибли 12 человек

Фото: www.globallookpress.com/Depo Photos

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Также известно о трех пострадавших.

В результате взрыва на заводе в турецкой провинции Балыкесир погибли 12 человек. Также известно о трех пострадавших. Подробности случившегося в беседе с CNN Türk рассказал губернатор города Исмаил Устаоглу.

ЧП произошло на предприятии по производству взрывчатки. Причины случившегося устанавливаются, однако власти сразу исключили вероятность диверсии.

«Губернатор Балыкесира Исмаил Устаоглу сообщил, что, по предварительным данным, 12 человек погибли и три человека получили ранения в результате взрыва, произошедшего на заводе по производству взрывчатых веществ в районе Кареси», — говорится в сообщении канала.

К ликвидации пожара привлечено большое количество расчетов и личного состава. Уточняется, что точное количество пострадавших может измениться, так как внутри здания на момент случившегося могло находиться больше людей, чем известно сейчас.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на военной базе в Южной Корее прогремел взрыв, а после начался пожар. Во время проведения завершающей проверки взорвался резервуар для опасных материалов. Причины случившегося устанавливаются.