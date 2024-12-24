Отдаст последнее: Федосеева-Шукшина готова оплатить похороны Фрейи Зильбер

Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок

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Бывшая девушка Макара Касаткина умерла в 26 лет.

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина намерена оплатить похороны бывшей девушки своего внука Макара Касаткина — Фрейи Зильбер, умершей в 26 лет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник в беседе с NEWS.ru.

«Выражая скорбь по загубленной жизни молодой девушки, Лидия Николаевна готова <…> помочь проводить Фрейю в ее последний путь», — сказала она.

Зильбер — мать правнука актрисы, но знакомы они не были. При этом Федосеевой-Шукшиной жаль девушку. Артистка также заявила о готовности отдавать часть своей пенсии и доходов от авторских отчислений на уход и образование правнука.

В понедельник, 23 декабря, сообщалось, что тело 26-летней Фрейи Зильбер нашли в одной из квартир Санкт-Петербурга. Рядом с ней лежали шприцы и трубка для курительных смесей. В той же квартире нашли тело 32-летнего мужчины. Причины их смерти устанавливаются. Также была госпитализирована 26-летняя девушка, предварительно, с отравлением. Она находилась в тяжелом состоянии.

Зильбер в 2017 году посетила на одну из программ на телевидении. В тот момент она была на последних месяцах беременности. По заявлению Фрейи, отцом ребенка является сын Марии Шукшиной — Макар Касаткин. Тест ДНК подтвердил его родство с ребенком. С 2020 года мальчик воспитывается Марией и ее семьей. О чем родственников попросила мать ребенка.

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