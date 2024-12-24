«Джинсы не мои»: Жорин ответил на обвинения Гордон в измене с Седоковой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Юристы развелись более 12 лет назад.

Адвокат Сергей Жорин отрицает обвинения экс-супруги Екатерины Гордон в измене с певицей Анной Седоковой. Об этом пишет издание The Voice.

Гордон не стесняется высказывать в сети свое негативное отношение к исполнительнице. Поводом для нападок Екатерины послужило самоубийство бывшего мужа артистки — баскетболиста Яниса Тиммы. По мнению юриста, Седокова довела спортсмена до такого отчаянного шага.

На фоне этих обвинений Гордон вспомнила и измену собственного экс-супруга. По ее словам, Сергей изменил ей с Анной, когда Екатерина была беременна. Доказательством послужило фото, опубликованное Седоковой. Как утверждает радиоведущая, на певице надеты джинсы Жорина, да и обстановка квартиры позади звезды напомнила журналистке ее собственную.

Однако Сергей отрицает какие-либо отношения с Седоковой. Он уверен, что бывшая жена только пиарится за счет чужого горя.

«Что касается якобы моих измен с Седоковой — это ложь. Джинсы не мои, паркет и плинтус не из моей квартиры, но кого уже это интересует? Грустно, что некоторые люди используют трагедию для собственного пиара», — заявил Жорин.

Более того, адвокат напомнил своей экс-возлюбленной, что расстались они более 12 лет назад, и Екатерине давно пора жить дальше.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Гордон негативно высказалась об Анне Седоковой.