«Вся палитра художников и мастеров»: в Сириусе стартовал Новогодний музыкальный фестиваль

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На сцену вместе с молодыми талантами вышел народный артист России и художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин.

Точка роста для самых талантливых россиян и первая в стране федеральная территория «Сириус» отмечает четырехлетие. Здесь реализуют свои идеи ученые, педагоги, спортсмены, деятели культуры и искусства.

А в честь праздника в Сириусе стартовал Новогодний музыкальный фестиваль. На сцену вместе с молодыми талантами вышел народный артист России и художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин.

О выступлениях звезд и новых проектах, которые реализуют на федеральной территории, рассказал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Силуэт Кавказских гор в его фасаде угадывается все заметнее. Сложная геометрия строящегося концертного зала в Сириусе естественно вписывается в природный ландшафт.

«Сейчас наступает период, когда, собственно, приходится практически жить на объекте», — говорит главный архитектор концертно-театрального комплекса «Сириус» Андрей Литвинов.

Уникальное концертное, выставочное, культурное пространство планируют открыть в середине следующего года. Сейчас началась отделка камерного зала на 500 зрителей. На очереди — большой, 1200 мест.

Вот-вот строители приступят к монтажу уникальной раковины — специальной звуковой системы весом 100 тонн. На металлическом каркасе закрепят пластины разной формы, которые будут отражать звук. Акустике позавидуют лучшие театры мира.

Очертание будущей оркестровой ямы — в зависимости от задач можно будет менять ее глубину. Она поднимается и на уровень сцены, увеличивая таким образом ее площадь на 80 квадратных метров, и на уровень партера. За счет этого в зрительном зале можно будет установить 100 дополнительных кресел.

В эти дни Сириус отмечает свой день рождения. Четыре года назад была создана федеральная территория. Уже давно это не только центр для одаренных детей, а не имеющий аналогов научный, творческий, спортивный кластер.

«Сириус становится международным городом трех университетов, уже можно говорить, концертный зал и музыкальная школа дадут уникальную, наверное, образовательную модель и, конечно, уникальную афишу», — говорит председатель Совета федеральной территории «Сириус», руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Что касается афиши, то Сириусу в эти дни позавидуют ведущие концертные площадки. День рождения федеральной территории традиционно совпадает с началом новогоднего музыкального фестиваля.

«Мы вмещаем в свой фестиваль всю палитру художников, мастеров музыки, которые есть у нас на сегодняшний день в России. И поэтому, конечно, мы можем и по два раза в день устраивать перформансы и концерты, потому что богатейшая страна — Россия. Это же мы столько пластов не задействуем по тем или иным причинам. Но на самом деле ресурс — безграничный!» — говорит народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин.

В зале нет свободных мест на камерном концерте звезд классической сцены. Народный артист страны Сергей Ролдугин и молодое поколение музыкантов — скрипач Павел Милюков и пианист Мирослав Култышев — представили программу, посвященную российским композиторам. Центральная тема вечера — творчество Сергея Рахманинова.

На сцене — оркестр и артисты легендарного Мариинского театра. Тоже аншлаг!

Новогодний музыкальный фестиваль — подарок не только жителям федеральной территории, но и всем гостям, что приедут встречать Новый год на юг страны. В течение почти трех недель здесь будут выступать прославленные коллективы и солисты.