Намерено подогревают интерес? Почему в США поддерживают преступника Манджоне

Фото, видео: Reuters/Eduardo Munoz; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На центральных телеканалах Штатов предполагают: возможно, такой ажиотаж вокруг Луиджи неслучаен.

В США прошло заседание по резонансному делу Луиджи Манджоне, которого обвиняют в убийстве главы одной из крупнейших страховых компаний страны.

Фигуранту предъявили 11 пунктов, среди которых убийство с террористическими целями, незаконное хранение оружия и подделка документов. Все это грозит мужчине пожизненным заключением. Впрочем, сам фигурант отказался признавать свою вину. Подробности узнал корреспондент «Известий» Иван Литомин.

По коридорам суда он идет, словно по подиуму. Не прячет глаза и даже как бы позирует перед десятками телекамер. Уже на самом процессе Луиджи Манджоне все так же вызывающе, наклонившись к микрофону, отвечает: «Не виновен».

Он уже не в тюремной робе, а в свитере за тысячу долларов. Случайно или нет, но одет в той же цветовой гамме, что его адвокат. И тут еще одно пересечение. Защищает Манджоне супруга того, кто сейчас пытается избавить от срока рэпера Пи Диди. Вот она — американская страсть к закрученному шоу, когда даже суд над убийцей превращается в головокружительное представление

Кажется, американцам подсовывают историю Манджоне, убившего топ-менеджера ключевой в стране страховой компании, от которой зависят жизни как минимум 50 миллионов человек. Митинги в его поддержку никто и не думает разгонять. А в социальных сетях весь контент, который откровенно оправдывает насилие, не пытаются модерировать. Из него лепят суперзвезду. И даже в показах от модных кутюрье находят отсылки к образу явно небедного выпускника элитного вуза, вдруг решившего стать Робин Гудом.

«Давайте обратим внимание на настоящего Робин Гуда — Луиджи Манджоне. Я не смогла сразу найти человека, который бы согласился напечатать его портрет, но Манджоне — современный Робин Гуд», — отмечает одна из его поклонниц Мэри Долан.

«Если вы считаете Луиджи виновным и судите его — вы урод. Только уродливые люди сочтут его виновным, простите», — подчеркивает еще один его фанат Жак Морти.

И уже никто ни в интернете, ни в прессе не задается главным вопросом, который в этой ситуации кажется логичным. Все ли в порядке с американской правоохранительной системой, когда главу богатейшей компании в упор расстреливают в центре Нью-Йорка под камерами, а убийцу находят только спустя неделю, и то случайно? Вместо этого газеты предпочитают сокрушаться о жестокости американского общества.

«Я давно изучаю социальные сети и не могу вспомнить ни одного другого инцидента, когда убийство в этой стране так открыто праздновалось», — пишут в The New York Times.

Несправедливость системы здравоохранения для США, наверное, один из самых болезненных вопросов. И, неудивительно, что миллионы американцев сейчас собирают пожертвования для защиты того, кто случайно или нет посягнул на то, что работало и приносило деньги годами.

«Это в общем-то система страховой компании — пытаться не заплатить по делам, которые они могут интерпретировать и доказать, как не страховой случай. Любая компания именно так и функционирует. Но уровень недовольства в принципе медицинской системы страхования государственного или частного очень серьезный в США. Поэтому это вызвало у многих людей поддержку», — отмечает американский адвокат Аркадий Бух.

И вот уже на центральных телеканалах пока осторожно, но предполагают: возможно, такой ажиотаж вокруг Манджоне неслучаен, и даже кем-то намеренно подогреваем.

«Я видел преступников, людей, которые убивали по вопиющим причинам, но с ними никогда так показательно не обращались, не выставляли их на всеобщее обозрение. И я думаю, что это создает эффект обратный тому, которого хотят правоохранительные органы, поскольку люди говорят: „Как этот человек может быть террористом? Как с ними можно так обращаться?», — отмечает аналитик ABC NEWS Брайан Букмир.

Ведь до сих пор никто из американских политиков всерьез не заговорил о необходимости изменения всей системы медицинского страхования. Даже словоохотливый Трамп, которому только повод дай для популистских заявлений, именно на эту тему молчит. Зато вовсю муссируются слухи о том, что убийца вообще может избежать наказания. Якобы его могут признать невменяемым.