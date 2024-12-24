Израильская армия нанесла удар по госпиталю в секторе Газа

Фото, видео: Reuters/Amir Cohen; 5-tv.ru

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Сейчас больница, где находится около 500 пациентов, окружена танками ЦАХАЛ.

Армия Израиля ударила по госпиталю на севере сектора Газа. Сообщают, что около 20 человек пострадали.

Для атаки впервые использовали два наземных дрона. Они привезли к территории учреждения взрывчатку. Удар произошел вскоре после того, как израильская армия приказала закрыть госпиталь.

Обычно такие атаки ЦАХАЛ обосновывает якобы связью медучреждений с ХАМАС. При этом армия еврейского государства не дает ответ, что делать пациентам при закрытии госпиталя. Сейчас в нем находится свыше 500 человек, в том числе персонал и новорожденные дети.

Ранее учреждение уже не раз подвергалась обстрелам со стороны Израиля, а теперь и вовсе окружено танками.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.