Комбинированные удары и воздушные дуэли: операторы дронов ВС РФ уничтожают укрытия ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пивоваров; 5-tv.ru

Бойцы добровольческого отряда «Буревестник» постоянно совершенствуют свои навыки и могут за минуты обнаружить позиции украинских боевиков.

Российские бойцы этого подразделения уничтожают противника в районе Часова Яра при помощи беспилотников. Операторы БПЛА добровольческого отряда «Буревестник» настолько прокачали свои навыки боевого пилотирования, что способны в считанные минуты обнаружить и уничтожить даже самые замаскированные позиции боевиков.

А еще они регулярно выходят победителями из воздушных дуэлей. Подробности рассказал военкор «Известий» Александр Федорчак.

Кадры из недавно освобожденного северного микрорайона в Часов Яре: во дворе разбитого дома между голых деревьев спрятана антенна, провода от которой ведут прямо в подвал.

После нескольких сбросов с нашего коптера внутри начинается пожар и серия взрывов. Но самое интересное происходит дальше, когда из подвала начали выбегать украинские боевики.

Операторы БПЛА из добровольческого отряда «Буревестник» уже научились находить такие укрытия и вскрывать их с помощью комбинированных ударов: это когда один дрон наблюдает, а второй разбивает укрытие при помощи сбросов.

«Скул» как раз один из тех, кто придумал эту тактику. Он, кстати, нередко участвует в воздушных дуэлях. Последний дрон ВСУ смог сбить при помощи обычной палки.

«У меня был Mavic, легкий 300, так сказать. Он уже не годился под сбросы. Я придумал привязать к нему палку. Просто палку. И искал дроны противника и сбивал палкой. Как раз-таки «Ядро», товарищ, увидел это видео и подарил мне шеврон «Палка-оператор», — рассказывает оператор дрона-разведчика отряда БПЛА «Буревестник» Добровольческого корпуса с позывным «Скул».

Отдельный отряд БПЛА «Буревестник» — одно из самых молодых подразделений в Добровольческом корпусе. На фронте они используют очень много технологических новинок. Например, обычные машинки на радиоуправлении — теперь наземные дроны-камикадзе, с помощью которых разминируют поля.

Еще одно ноу-хау — увеличенный FPV-дрон. Может носить на себе даже противотанковый снаряд или 120-миллиметровую мину. Но это не единственное их преимущество.

«По видео мы стараемся доводить до идеала. Приемопередающее устройство, чтобы ребята спокойно могли летать на дистанции десять плюс километров», — говорит командир инженерно-технической службы отряда БПЛА «Буревестник» Добровольческого корпуса с позывным «Кип».

Перед выходом на боевое задание каждому новобранцу нужно пройти подготовку оператора БПЛА. Обучают их инструкторы.

Обучение оператора FPV-дронов происходит в несколько этапов. Первый, виртуальный, он находится в специальном учебном классе. Здесь очень все похоже на компьютерный клуб. За монитором сидят новобранцы и под чутким наблюдением инструктора они начинают летать.

Чтобы научиться управлять этим тренажером, нужна пара часов. Чтобы полноценно уметь летать — несколько недель. Дальше после обучения — на полигон и в реальные боевые условия.