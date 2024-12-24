Тестирование детей мигрантов на знание русского начнется весной 2025 года

Чернышенко: детей мигрантов начнут тестировать на знание русского в 2025 году

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

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В начале декабря Госдума приняла соответствующий закон.

Весной 2025 года в России начнут тестировать детей мигрантов на знание русского языка для зачисления в школы. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в беседе с РИА Новости.

«Уже с 1 апреля следующего года такая работа будет системно развиваться во всех образовательных учреждениях нашей страны», — сказал он.

Чернышенко отметил, что Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) уже заканчивает работу над методическими материалами, системами для тестирования и критериями оценки. По словам вице-премьера, ежегодно в российские школы зачисляется около 155 тысяч детей мигрантов.

В ноябре президент РФ Владимир Путин заявлял, что закон о языках страны от 1991 года нуждается «в существенной переработке». Он отмечал, что в России нужно выработать подход к работе с не знающими русского языка или плохо владеющими им детьми мигрантов.

Позднее председатель Совета по развитию общества и правам Валерий Фадеев на заседании СПЧ с Путиным предложил создавать центры обучения русскому языку для детей мигрантов. Госдума приняла соответствующий закон в начале декабря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал способы снизить число мигрантов в РФ для решения «острого вопроса».