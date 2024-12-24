Решение принято: в деле Алека Болдуина поставлена окончательная точка

Фото: www.globallookpress.com/Manuele Mangiarotti

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Актера обвиняли в непредумышленном убийстве после того, как в 2021 году на съемках фильма «Ржавчина» погибла оператор и был ранен режиссер.

Прокуратура Нью-Мексико отозвала апелляцию на решение суда о невиновности актера Алека Болдуина в непредумышленном убийстве оператора на съемках фильма «Ржавчина». Об этом сообщает информационное агентство Associated Press (AP).

Трагедия произошла в 2021 году. Во время репетиции одной из сцен артист выстрелил из антикварного револьвера, который оказался заряжен боевыми пулями. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуз получил серьезное ранение.

В июле 2024-го суд прекратил уголовное преследование Болдуина, признав его невиновность. Официальной причиной закрытия дела стало сокрытие улик стороной обвинения. Сейчас же стало известно, что прокуратура не будет подавать апелляцию на решение суда.

«Сегодняшнее решение об отклонении апелляции является окончательным подтверждением того, что Алек Болдуин и его адвокаты говорили с самого начала: это была невыразимая трагедия, но Алек Болдуин не совершил никакого преступления», — такое заявление сделала сторона защиты.

Помимо Болдуина, обвинения в непредумышленном убийстве на съемках были предъявлены ответственной за оружие на съемочной площадке Ханне Гутьеррес-Рид. В марте ее признали виновной, заключив, что она ошибочно зарядила револьвер настоящей пулей. В октябре суд оставил предыдущее решение в силе. Гутьеррес-Рид приговорена к 18 месяцам тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что из фильма «Ржавчина» вырезали ключевую сцену.