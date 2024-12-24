«Эти деньги нужны»: в России хотят обязать работодателей выплачивать 13-ю зарплату

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Такое поощрение перед Новым годом повысит мотивацию граждан.

В Трудовом кодексе России стоит закрепить норму об обязательной выплате работодателями 13-й зарплаты сотрудникам перед Новым годом. Соответствующую инициативу председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«Прошу вас оценить данное предложение о внесении в Трудовой кодекс РФ нормы, обязывающей работодателя выплачивать тринадцатую заработную плату сотрудникам не позднее 20 декабря текущего года и дать ответ в установленные законодательством сроки», — приводит ТАСС текст письма.

Согласно ТК, работодатель имеет право материально поощрять сотрудников организации, в том числе выплачивать 13-ю зарплату. Соответствующее решение принимается самостоятельно. При этом, отметил Миронов, многие организации не выплачивают 13-ю зарплату. Поощрение перед Новым годом позволит повысить мотивацию сотрудников, это положительно повлияет на производительность труда в период кадрового дефицита.

«Ну и по-человечески эти деньги нужны людям, чтобы хорошо встретить Новый год, сделать подарки своим близким», — добавил депутат.

Прежде сообщалось, что только лишь 9% работодателей в России в 2024 году планируют выплатить своим сотрудникам 13-ю зарплату. То есть ее гарантированно получат около семи миллионов человек. При этом, результаты проведенного среди россиян опроса показали: еще 9% начальников собираются поощрить своих подчиненных выборочно.

Кроме того, есть еще другие варианты — это премии и бонусы. Но, так или иначе, 60% всех работающих россиян вообще останутся без какого-либо поощрения. Решение во многом зависит и от заключенного трудового договора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие работники могут рассчитывать на новогоднюю премию. Такие вознаграждения не закреплены в Трудовом кодексе РФ и не являются обязательными.