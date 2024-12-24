Тело нашли соседи: в Хабаровском крае собаки загрызли пенсионерку

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Было возбужденно уголовное дело.

В поселке Октябрьский Хабаровского края домашние собаки загрызли 68-летнюю женщину. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ в своем Telegram-канале.

По версии следствия, 24 декабря произошло нападение собак на женщину 1956 года рождения. Погибшую обнаружили соседи. На ее теле найдены многочисленные следы укусов.

Было возбужденно уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Животные, напавшие на женщину, были домашними. Правоохранительными органами установлена предполагаемая хозяйка собак.

Подробности произошедшего устанавливаются.

«Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы и свидетели случившегося, назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия», — говорится в сообщении СК Хабаровска.

Расследование находится под контролем региональной прокуратуры. Кроме того, ведомство организовало проверку эффективности и обоснованности расходования денежных средств, выделенных правительством края на отлов и содержание безнадзорных животных.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Госдума ужесточила штрафы для халатных владельцев собак.