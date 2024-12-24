В автомобиле совершившего наезд на ярмарку в Магдебурге нашли завещание

Фото: Reuters/Аксель Шмидт

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Немецкое правительство квалифицировало происшествие как теракт.

В автомобиле мужчины, который совершил наезд на рождественскую ярмарку в немецком Магдебурге, нашли завещание. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

«Подозреваемый в нападении на рождественской ярмарке в Магдебурге Талеб А., очевидно, ожидал, что сам погибнет на месте преступления. В арендованной машине следователи обнаружили его завещание», — говорится в материале.

В документе обвиняемый указал, что все его имущество должно перейти Красному Кресту Германии. По данным издания, никаких политических заявлений в завещании не было.

Несколько дней назад в немецком городе Магдебург мужчина совершил наезд на мирных жителей на рождественской ярмарке. В результате этого около 200 человек получили травмы разной степени тяжести. Пять человек скончались, в том числе маленький ребенок.

Власти ФРГ квалифицировали происшествие как теракт. В его совершении подозревается 50-летний медицинский специалист родом из Саудовской Аравии, проживающий в Германии более 15 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что канцлера ФРГ Олафа Шольца освистали на улице Магдебурга, где накануне произошел теракт на ярмарке.