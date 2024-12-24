Вертолет Ка-52М разнес «опорник» ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео работы вертолетов Ка-52м в Курской области
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Армейская авиация в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники врага, доставке десанта, военных грузов.
Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М нанес удар авиационными ракетами по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — в материале 5-tv.ru.
После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.
Ударно-разведывательный «Аллигатор» способен выполнять задачи в любую погоду и в любое время суток.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.