В Подмосковье мужчину задержали за оправдание терроризма

Житель Ногинска стал фигурантом уголовного дела о пропаганде терроризма

Фото, видео: 5-tv.ru

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Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В подмосковном Ногинске задержали местного жителя за оправдание терроризма. По данным следствия, 43-летний мужчина размещал в интернете публикации, в которых пропагандировал деятельность украинской военизированной организации. В нашей стране она признана террористической. Кадры оперативной видеосъемки показала ФСБ.

Задержанному уже предъявили обвинение и заключили под стражу. Правоохранители возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до семи лет колонии.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Алтайском крае мужчину осудили на 20 лет за попытку отравить военных.