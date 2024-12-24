Никакого праздника: как любители украсить подъезды к Новому году нарушают закон

Юрист Кошель: украшение подъездов к Новому году нужно оформлять по закону

Фото, видео: 5-tv.ru

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Нельзя действовать только по собственному желанию. Для начала стоит собраться подписи со всех жильцов дома.

Благие намерения могут обернуться крупным штрафом для россиян с чувством прекрасного. В преддверии Нового года многие жители украшают подъезды своих домов гирляндами, пластиковыми елками и прочими праздничными атрибутами. И делают это, даже не подозревая, что нарушают закон. Корреспондент «Известий» Василий Михеев узнал все детали.

«Здесь шарики висели. Они хорошо прибиты были», — рассказывает жительница одного из домов Сестрорецка Ленинградской области Александра Николаевна.

Она сокрушается — украли праздничное настроение. Сосед Андрей много лет получал грамоты за свой уникальный рождественский дизайн интерьера. В 2024 году вместо приза — куча из новогодних украшений, которые сотрудники управляющей компании сорвали со стен и потолков.

«Действующий депутат на детской площадке из пушки стреляет огнем — и это не считается пожароопасным. А у меня подъезд, где гирлянды, они предназначены для улицы, — это все пожароопасно», — делится житель Сестрорецка Андрей Романов.

Андрей, к сожалению, упустил одну фундаментальную разницу — депутат жег воздух на открытой площадке. Его же праздничные художества висели на общедомовом имуществе, и были запитаны от общедомовой сети. По закону, управляющая компания права.

«Какие бы благие цели не преследовались лицом, установившим эту электрическую гирлянду, — такие действия создают угрозу безопасности проживающих граждан, и не могут поощряться управляющей организацией», — отвечают в управляющей компании.

Украшение подъездов к Новому году — народная забава всероссийского масштаба. Другое дело, что есть разница между бумажными снежинками, которые на зубную пасту дети вешают на стекла, и огромной инсталляцией, от которой, не ровен час может вспыхнуть дом.

Инсталляция самодельная, из живых деревьев и легко воспламеняемой веревки — на безопасность ее никто не проверял. С другой стороны — это изменения во внешний облик дома. А все такие изменения на фасадах согласуются в Петербурге в комитете по градостроительству и архитектуре.

Роман с соседями свой элитный дом на Дибуновской к празднику разукрасили, что называется под хохлому. Большая фотозона, оригинальный снеговик, который немного покосился. Внутри подъездов — елки. Согласовывали дизайн современным способом.

«У нас есть общий чат. Там же все решается, там все оговаривается. Соответственно вот плоды ваших решений», — отмечает жительница дома № 34 на Дибуновской Луиза Панфилова.

Управляющая компания дома не Дибуновской оказалась не столь принципиальной, как их коллеги из Сестрорецка. Украшения с ней согласовали, как сами рассказывают, все в том же чате.

«Мы стараемся соблюдать правила просто разумного… Знаете, не спекулирование правом. Если это просто новогодний декор, и не мешает остальным собственникам — то, разумеется, мы не против», — отмечает директор управляющей компании «Мир» Григорий Хруставлев.

Жилищный кодекс, правда, пока не наделяет простое «ок» в домовом чате каким-либо юридическим статусом. Украшение подъезда энтузиаст обязан оформить по закону.

«Требуется согласие большинства собственников. Но это такое делается на уровне опросного листка. Проходятся по квартирам, и граждане ставят подписи "за", "против", "воздержались"», — рассказывает юрист Анжела Кошель.

В сухом остатке новогодний дизайн подъезда, если поставить в известность управляющую компанию, вполне себе может существовать и без формальных согласований, если, например, не нарушает противопожарных норм. Роман с Дибуновской свою гирлянду воткнул в свою розетку. А вот штрафовать за даже самовольно повышенные фонарики не видят смысла даже депутаты.

«Это просто снимут. Я не думаю, что кто-то кого-то будет штрафовать. Согласитесь, в Новый год создавать прецедент и кого-то штрафовать — в этом точно нет необходимости», — отметил депутат депутат Законодательно собрания Санкт-Петербурга, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды Александр Ходосок.

Каким бы ни был долгожданным праздник, нельзя действовать только по собственному желанию, говорят эксперты. Правила есть правила и о гирлянде в подъезде, так же как о снежинке на фасаде, лучше все-таки предупредить. Андрей же, чьи украшения в Сестрорецке превратили в мусор, собирается в суде выяснить имела управляющая компания на это право или нет. Мужчина в убытке больше чем на 50 тысяч рублей.