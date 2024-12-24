Богатый мальчик стал убийцей и «героем»? В США прошел суд над Луиджи Маджоне

Фото, видео: Reuters/Эдуардо Муньос; 5-tv.ru

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Некоторые американцы пришли к залу, чтобы выразить ему поддержку.

В суде Нью-Йорка прошло заседание по резонансному делу Луиджи Манджоне — его обвиняют в убийстве главы одной из самых крупных медицинских страховых компаний в США.

Обвиняемый не признал вину. Его адвокаты напомнили о презумпции невиновности и обратили внимание на политизацию дела. Оно получило широкую огласку почти сразу после того, как 26-летний Манджоне был арестован в начале декабря.

Обвинение настаивает, что он убил Брайана Томпсона. Известно, что в 50-летнего топ-менеджера страховой фирмы стреляли у отеля на Манхеттене, он скончался в больнице.

После в соцсетях предполагаемого убийцу прозвали «современным Робин Гудом». Некоторые американцы пришли к залу суда, чтобы выразить ему поддержку. Они заявляют, что не оправдывают преступление, но хотят обратить внимание на системные проблемы в области здравоохранения, которые замалчиваются в американской прессе.

«То, что он сделал — это ужасно. Но знаете, что еще ужасно? То, что каждый день тысячам людей отказывают в получении жизненно важных лекарств. Сейчас мы особенно отчетливо видим, как СМИ фокусируются на убийстве одного человека и игнорируют системную проблему с медицинским страхованием», — считет житель города Томас Салливан.

«У меня, у моей семьи есть финансовые проблемы. У моей мамы трудности с получением медицинской страховки. Так что дело Манджоне касается и меня лично», — сказал Кевин Аполло.

Если Манджоне признают виновным — ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения без права досрочного освобождения.

Манджоне 4 декабря несколько раз выстрелил в гендиректора страховой компании UnitedHealthCare Брайана Томпсона. По информации полиции, у подозреваемого были «недобрые намерения по отношению к корпоративной Америке».