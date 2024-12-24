Израиль впервые признал причастность к убийству лидера ХАМАС

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Министр обороны Израиля пригрозил йеменским хуситам, заявив, что с лидерами группировки поступят «как с Ханией».

Власти Израиля впервые признали причастность к убийству лидеров ХАМАС и «Хезболлы». Такие откровенные заявления сделал министр обороны страны Исраэль Кац.

Ранее официальные лица еврейского государства отвергали обвинения в свой адрес. Признался Кац не случайно — так он попытался пригрозить йеменским хуситам, которые несколько дней назад нанесли ракетный удар по Тель-Авиву:

«Мы поступим с лидерами хуситов в Ходейде и Сане точно так же, как мы поступили с Ханией [сменившим его на посту Яхьей] Синваром и [лидером „Хезболлы“ Хасаном] Насраллой — в Тегеране, Газе и Ливане, мы нанесем удар по стратегической инфраструктуре хуситов и обезглавим их лидеров».

Сенсационные заявления начали поступать и от израильской разведки.

Журналисты американского телеканала CBS нашли агента Моссада, который рассказал, как была организована атака против руководства «Хезболлы» в сентябре этого года. Тогда, напомним, у многих членов организации одновременно взорвались пейджеры. Сначала устройства очень долго рекламировали именно на Ближнем востоке. А когда пошли заказы от клиентов — продавали только поставщикам «Хезболлы». Перед этим агенты опробовали заряд взрывчатки на манекенах — чтобы убедиться, что он приведет к смерти владельца.