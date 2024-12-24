В Тверской области мужчина поджег частный дом, есть погибшие

Ребенок и трое взрослых погибли в подожженном доме в Тверской области

Фото: 5-tv.ru

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Пожар тушили 24 пожарных и шесть единиц техники.

В Вышнем Волочке на улице Московской загорелся двухэтажный деревянный дом. Предварительная причина пожара — поджог. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Тверской области.

Пожар оценивался как сложный. Его достигла 120 квадратных метров. Его тушили 24 пожарных и шесть единиц техники.

«При тушении были обнаружены тела трех человек (двух взрослых и одного ребенка), еще одна женщина скончалась в больнице, не приходя в сознание», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал, что пожарный во время атаки БПЛА в Казани закрыл собой женщину и ребенка. Семья ищет самоотверженного сотрудника МЧС, чтобы поблагодарить за спасение.