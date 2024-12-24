Американский дрон-разведчик приблизился к границе с Россией

Фото: www.globallookpress.com/US Air Force

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Всего он находился в воздухе 17 часов.

Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk, способный наводить баллистические ракеты ATACMS, приблизился к границе России. Об этом сообщило польское радио RMF FM.

Как заявили журналисты, дрон находился в воздухе 17 часов. Вылетев с базы Сигонелла на Сицилии, он успел пролететь над Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией и Словакией, а затем прошел через воздушное пространство Польши и Литвы.

«В польское воздушное пространство Global Hawk влетел в районе Подкарпатья и взял курс вдоль нашей восточной границы. Затем, пролетая над Сувалкским коридором, в течение двух часов он облетал небо Литвы», — отметили журналисты.

В результате беспилотник вернулся в Италию практически тем же путем.

К слову, беспилотник RQ-4B Global Hawk способен собирать данные и передавать их в режиме реального времени. Его размах крыльев составляет 35 метров. В небе он может находиться до 24 часов, а лететь со скоростью 650 километров в час. Его неоднократно замечали возле Калининградской области, а также других российских регионах.

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