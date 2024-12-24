Минимальные риски: ученые развеяли миф о здоровье недоношенных

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Психические заболевания их также практически не затрагивают.

Ученые установили, что взрослые люди, родившиеся недоношенными, страдают диабетом, серьезными болезнями сердца и дислипидемиями не чаще тех, кто родился в срок. Результаты исследования опубликованы в журнале Pediatrics.

Исследователи из Окленда решили провести эксперимент: они попросили мужчин и женщин, родившихся недоношенными и в срок, заполнить анкеты о своем здоровье.

После того, как участники все отметили, оказалось, что случаи гипертонии, диабета, преддиабета, дислипидемии недоношенных затрагивали реже, нежели тех, которые родились в срок. По результатам, сердечно-сосудистыми заболеваниями из первой категории страдали лишь 3%, в то время как у вторых значение достигло почти 7%.

Отмечается, что показатели этих групп по респираторным заболеваниям и хронической болезни почек не показали существенных различий.

Однако большинство недоношенных — почти 35% — имели гипертонию. Тем не менее риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний у них был ниже, чем у сверстников, родившихся в срок (2,8% против 6,9%).

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыты неочевидные симптомы инфаркта. Наибольшая вероятность столкнуться с инфарктом наблюдается среди курильщиков, людей с избыточным весом, диабетиков и тех, кто ранее уже переносил сердечно-сосудистые заболевания.