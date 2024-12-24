Новогодняя опасность: что делать, если домашний питомец наелся елочных иголок

Фото: 5-tv.ru

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Решение зависит от того, сколько времени прошло с момента «трапезы».

Питомцу нужно влить в рот вазелин, если он проглотил еловые иголки. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал биолог Юрий Мануков.

Отмечается, что в случае того, когда питомец случайно проглотил иголки, прошло много времени, стоит предложить животному пищу с высоким содержанием клетчатки. В качестве первой помощи необходимо влить в рот животному один кубический миллилитр вазелина на килограмм веса, используя шприц без иглы.

«Вазелин эффективно обволакивает инородные предметы, и те безопасно проходят через желудочно-кишечный тракт и выводятся из организма», — заверил специалист.

По словам Манукова, иголки, которые попали в пищевод и там застряли, могут сами спровоцировать рвотный рефлекс. Если этого не произошло, следующий этап — обращение в ветклинику.

«Иголки опасны, так как они острые и достаточно жесткие для пищеварительного тракта кошки или собаки. Они могут проткнуть или вонзиться в слизистую оболочку пищевода или кишечника, вызвать непроходимость кишечника, что негативно отразится на здоровье питомца», — пояснил биолог.

Специалист рекомендует поставить искусственную елку. Однако акцентировать внимание на игрушках также необходимо для здоровья питомца и его хозяина.

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