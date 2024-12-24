Трамп решает? Какой вес имеет избранный президент США в мировой политике

Политолог Светов: Трамп набивает себе цену, но на деле пока ничего не решает

Фото, видео: Reuters/Брайан Снайдер; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Американские СМИ пишут, что Трамп уже стал влиятельнее Байдена и определяет политику США. Так ли это на самом деле?

Влияние избранного президента США Дональда Трампа на международную политику до его официального вступления в должность сильно переоценено в мировом общественном мнении. Причем он сам в немалой степени прикладывает к этому руку, по сути, продолжая свою предвыборную тактику громких заявлений. В действительности же он еще не сделал ровным счетом ничего, что позволяло бы говорить о его реальном влиянии на ситуацию. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог и журналист Юрий Светов.

«Он пока делает громкие заявления, много чего обещает. Из него лепят образ „парня, который все решит“. А что он сделал-то? Давайте вспомним. Он говорил, что еще до вступления в должность за один день, от силы за три, остановит конфликт на Украине. Остановил? Нет, помалкивает. Потому что болтать в качестве кандидата — это одно, а когда ты избранный президент и подписал соответствующее соглашение о процедуре передачи власти — это другое», — отметил эксперт.

По словам Светова, пока что Трамп, как и положено бизнесмену, задирает ставки перед началом продаж, то есть перед официальным вступлением в должность президента. Однако будут ли после этого покупать его товар, то есть считаться с его мнением, — это еще неизвестно.

«Сейчас он только выдает за победу то, что победой является лишь на словах, и делает громкие заявления: „Сейчас я Канаду заберу, Гренландию куплю, Панамский канал отберу“. Да, за этим могут последовать какие-то действия, но пока их нет. Хотеть и иметь возможность сделать — это разные вещи», — обратил внимание Светов.

Пока все, что делает Трамп, более всего подходит под определение «набивать себе цену», резюмировал политолог.

Трамп имеет полный карт-бланш



Фото, видео: Reuters/Чейни Орр; Личный архив Владимира Можегова; 5-tv.ru

В свою очередь американист Владимир Можегов считает, что своими громкими заявлениями Трамп закладывает фундаментальные основы своего будущего президентства. Кроме того, в активной деятельности политика все же усматриваются определенные моменты перехода власти от предыдущей администрации, отметил эксперт.

По мнению Можегова, между консерваторами и демократами в США была достигнута договоренность относительно полномочий Трампа на переходный период: что может себе позволить избранный президент, и как далеко он может зайти в своих действиях и заявлениях до вступления в должность.

При этом у Трампа, считает эксперт, по сути, уже есть полный карт-бланш от сената, конгресса и верховного суда, так как во всех этих трех центрах американской власти преобладают консерваторы.

Поэтому избранный президент и ведет себя столь активно. Причем не только он, но и его ближайшие соратники, в первую очередь предприниматель Илон Маск.

«Они вдвоем поднимают просто вихри политические. Это, с одной стороны, не совсем традиционное поведение, но Трамп ведет себя именно так, и это практически революционная смена власти. Не случайно говорят о консервативной революции в США. Все, что сейчас исходит и от Трампа, и от Маска, говорит о том, что будут происходить кардинальные изменения во многих сферах», — уверен Можегов.

Судя по тому, кого Трамп назначает на ключевые посты в своем правительстве, а также в ФБР, ЦРУ и других силовых структурах, он готовит «команду бульдогов», которые будут просто кардинально, революционно менять все сферы жизни в США, заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Трамп отреагировал на слухи о передаче Маску обязанностей президента США.