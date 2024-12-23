«Обязательно сбудется»: Белоусов принял участие в новогодней акции «Елка желаний»

Фото, видео: Минобороны России; 5-tv.ru

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Министр обороны РФ снял шары с пожеланиями детей и обещал исполнить их мечты.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Глава российского военного ведомства снял с украшенного дерева несколько писем ребят, поделившихся своими сокровенными желаниями, и обещал исполнить их мечты.

Первая открытка была от девятилетнего мальчика Ивана из Тульской области. Он написал, что мечтает о поездке в Санкт-Петербург. Андрей Белоусов пригласил мальчика в Северную столицу, где для него будет организована обширная культурная программа.

«Замечательная мечта. Я думаю, что она обязательно сбудется в самое ближайшее время», — отметил Белоусов.

Также он озвучил желания еще двух ребятишек: Егора и Виктории. Дети живут в Ростове-на Дону. Они мечтают побывать на Параде 9 мая в Москве на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Также в акции приняли участие заместители главы Минобороны РФ.

«Елка желаний» — благотворительная акция, которая проводится перед Новым годом в России. На праздничном дереве висит множество бумажных шариков, на которых написаны мечты детей. Среди них и желания ребят, которые живут на новых территориях РФ.

Акция проводится также в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны. В ней принимают участие командиры, начальники, офицеры, общественники, деятели культуры и члены семей военнослужащих. А присоединиться к ним может любой желающий — достаточно зайти на сайт проекта «Елкажеланий.рф» и выбрать, какую мечту ребенка хочется исполнить.

Все желания детишек будут выполнены в период новогодних праздников.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Чернышенко, Любимова и Мурашко приняли участие в новогодней акции «Елка желаний».