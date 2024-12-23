В Москве украсили главную новогоднюю елку

Фото, видео: Михаил Терещенко/ТАСС; 5-tv.ru

На ней — два километра гирлянд и более 2500 игрушек.

На Соборной площади в Кремле украсили и представили публике главную елку страны. Символ Нового года украшает больше 2500 игрушек, многие из них сделали специально к празднику. Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова одна из первых все это увидела.

Все элементы уже на новогодней ели, но сотрудники все что-то перевешивают, поправляют — доводят до идеала. Ведь елка этого года особенная: она выше предшественниц, 30 метров, и вторая по росту в Европе. Еще она в тренде: Новый год зеленой деревянной змеи советуют встречать в чем-то змеиных оттенков, из натуральных материалов, с обилием аксессуаров. Вот и ель набросила все лучшее сразу: 2500 игрушек и целых два километра гирлянд.

Нашим журналистам дали уникальную возможность поближе рассмотреть игрушки этого года: в этот раз 400 совсем новых украшений сделали специально для этой елки.

150 элементов — светодиодные: это мерцающие подвески, сосульки. Кажется, подсветки так много, что ночью елку вполне могут увидеть из иллюминатора самолета или даже с МКС. Те же, кто находится на площади, в украшениях видят триколор — верно считали дизайнерскую мысль и тематику этого года.

«Это Новый год из разных уголков нашей страны. Под елкой изображены Деды Морозы и Снегурочки, которые отражают обычаи и традиции разных народов России», — рассказала представитель управления делами президента РФ Анна Комлева.

Ветки этой елки настолько тонкие и изящные, что игрушки ей понадобились из облегченного материала. Например, снежинка весит максимум 200 граммов.

Эту елку везли из деревни под Можайском. Там ее спилили, после — два дня бережно паковали, и в итоге сам Дед Мороз за рулем автопоезда с полицейским кортежем ввозил ее через Спасские ворота прямо под бой курантов.

Уже нарядная елка сразу стала одной из кремлевских достопримечательностей и фоном для фотографий туристов.

«Мы с Астрахани. Приехали сюда как раз на новогодние выходные, посмотреть елочку. Счастье, радость, отличное настроение», — поделился эмоциями турист из Астрахани Александр Спирин.

«Самая красивая из тех, что мы увидели в Москве. В нашей стране, Индонезии, тоже есть елки, но не такие большие — покороче», — сказала туристка из Индонезии Люси Ханаями.

«Я думаю, это потрясающе. Я здесь уже два дня, и видела другие. Эта самая удивительная: разные цвета, детали», — отметила туристка из Китая Джей Джан.

Кстати, каждый год елку помогают наряжать дети. Но в этот раз ученики одной из московских школ и сами стали украшением: подобрали мишуру в тон, спели новогодние песни у елки.

«Мы сюда приехали, потому что хорошо учимся. Выбрали только тех, кто очень хорошо учится», — рассказала ученица школы № 1699 управления делами президента РФ Виталина Крохина.

«Мне нравятся подарки, гирлянды, шарики», — отметила ученица школы № 1699 управления делами президента РФ Александра Перепелова.

И это не все преимущества главной новогодней ели страны. Соборную площадь она будет украшать до конца праздников. А после уже фрагментарно и другие части страны.

«Будет использована для сувениров, для спортивного инвентаря. Из шишек, из семян этой елки по всей стране будут выращены кремлевские рощи», — рассказал Павел Зубов, замначальника главного эксплуатационного управления управления делами президента РФ.