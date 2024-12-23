На Байконуре на старт установили двухтысячную ракету на базе Р-7

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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«Союз-2.1б» выведет на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли.

На Байконуре готовятся к юбилейному космическому пуску. На стартовый стол установили двухтысячную ракету семейства Р-7.

Она считается самой массовой за всю историю космонавтики. «Союз-2.1б» выведет на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли. Он предназначен для поиска полезных ископаемых, контроля за выбросами различных газов в атмосферу, создания топографических и навигационных карт, а также мониторинга чрезвычайных ситуаций.

Старт назначен на среду, юбилейная ракета оторвется от Земли в 10:45 по Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более семи часов провели в открытом космосе наши соотечественники Алексей Овчинин и Иван Вагнер.

Космонавты установили снаружи МКС мощный рентгеновский спектрометр. С его помощью собираются измерить космический радиационный фон. А также будут наблюдать за сверхмассивными черными дырами. Помимо этого, космонавты демонтировали уже использованную научную аппаратуру. Некоторые элементы отбросили от борта станции. Они сгорят в атмосфере Земли.