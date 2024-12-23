Разгрузят транспортные потоки: пять участков трасс открылись по всей стране

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Среди них — отрезок дороги «Скандинавия» в Ленобласти.

Сразу пять участков трасс открылись сегодня по всей стране. Среди них — новый отрезок дороги «Кавказ» в Чечне. Он идет в обход Гудермеса, поэтому те, кто едет в Закавказье, смогут сэкономить время в пути.

В Красноярском крае открылся обход Канска, а это значит, что весь транзит выведут из города, будет меньше пробок. Поедет быстрее транспорт и по трассе «Сибирь».

«Мы сегодня открыли объекты "Север – Юг", но у нас, кроме этого, целый ряд системных решений. И по обходам городов на этом маршруте, и по развитию дальнейшему трассы М-12. Мы в следующем году соединим ее с Екатеринбургом, через год, в 2026-м, планируем выйти уже на Тюмень. Мы продолжаем строительство Азовского кольца в рамках этих денег. И вот сегодняшняя часть денег тоже идет уже с опережением на этот проект», — заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

А вот так сейчас выглядит дорога «Скандинавия» в Ленобласти, где сегодня после реконструкции открыли 24 километров трассы. Она соединяет Петербург и Выборг, идет до границы с Финляндией. Вся трасса освещена, обустроены развязки и наземные переходы, вдоль трассы установили ограждения от шума.

Корреспондент «Известий» Роман Иконников побывал там одним из первых. Очередной этап реконструкции трассы «Скандинавия» — это участок с сотого по 124-й километр. Вместо двух здесь теперь шесть полос, и пропускная способность увеличится как минимум в три раза.

Помимо этого, участки трасс открыли сегодня в Чувашии и Волгоградской области. А всего, как ранее заявил Хуснуллин, в ближайшие шесть лет в России планируется построить и обновить около 150 тысяч километров дорог.