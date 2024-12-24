Борьба за выживание: проигравший на выборах президента Румынии стал премьером
Президент Румынии Йоханнис назначил лидера социал-демократов Чолаку премьером
Фото, видео: ROBERT GHEMENT/ТАСС; 5-tv.ru
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23 декабря также были определены руководители обеих палат парламента
В Румынии несколько партий создали коалиционное правительство, которое возглавил нынешний премьер, лидер социал-демократов Марчел Чолаку. Теперь состав и программу нового кабинета должен утвердить парламент.
Партии уже договорились о выдвижении на новых президентских выборах общего проевропейского кандидата. Дата голосования пока не назначена.
Выборы в стране превратились в хаос, когда 24 ноября в первом туре президентских выборов победил малоизвестный ультраправый политик. Власти страны обвинили Россию во вмешательстве, а Высший суд аннулировал результаты.