Фото, видео: Артем Геодакян/ТАСС; 5-tv.ru

Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье.

Визит премьера Словакии в Москву вызвал неоднозначную реакцию на Западе. Так, ведущие американские и европейские СМИ написали, что причиной этому послужила серьезная угроза со стороны Киева. На фоне обещания Украины перекрыть транзит российского газа президент Молдавии пригрозил начать военные действия, при этом на территории Преднестровья. С подробностями — корреспондент «Известий» Алексей Прокин.

Кремль показал всего девять секунд протокольной съемки встречи Владимира Путина и Роберта Фицо, но в Европе «заискрило». Уже с 1 января Украина собирается оставить Словакию без российского газа. И не только ее: Молдавия готовится к масштабному энергокризису, и планы в прямом смысле слова боевые. Если транзит через Украину прекратится, Санду может пойти на силовой захват Молдавской ГРЭС, которая расположена в Приднестровье.

«По словам Санду, „если Москва не найдет способ доставить сюда газ, то Кишинев отыграется на пророссийском Приднестровье“», — сообщает Служба внешней разведки России.

Молдавская ГРЭС вырабатывает больше 2500 мегаватт-часов, находится в Приднестровье — фактически на границе с Украиной. А самое главное — исправно дает энергию, которая нужна сейчас Киеву как воздух.

В Службе внешней разведки уверены: гарантий, что молдавский президент «действительно не попытается развязать реальную войну в регионе», нет. И Приднестровье может оказаться под ударом, когда закончится договор о поставках газа между Россией и Украиной. Европейские страны, особенно Австрия, Венгрия и Словакия, по-прежнему сильно зависят от этих поставок.

«Вы знаете о позиции тех стран европейских, которые продолжают закупать российский газ и которые считают это необходимым для нормальной работы своей экономики. Поэтому здесь есть сейчас очень сложная ситуация, которая требует повышенного внимания», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Достаточно взглянуть на карту энергетических и транзитных мощностей Украины, которую наверняка изучали и главные рупоры пропаганды Запада. Многие не стали выходить с совсем уж беззастенчивыми заголовками, понимая озабоченность премьера Словакии.

Financial Times осторожно пишет, что «угроза Киева представляет собой серьезный вызов Словакии». Авторы CNN констатировали: «взгляды Фицо резко отличаются от взглядов большинства европейских лидеров». Даже всегда воинственная информслужба BBC отчиталась: «Путин и Фицо обсуждали поставки российского газа в Словакию, от которого зависит его страна».

Впрочем, в континентальной Европе здравый смысл после визита премьера Словакии в Москву в общем информационном шуме был слышен нечасто.

«Зеленский хочет указывать Словакии, что делать, на что не имеет никакого права. Мы отказались от военной поддержки Украины и предоставляем только гуманитарную помощь. Без газа и нефти из России, без российского импорта наша экономика будет уничтожена», — высказался лидер партии «Единые славяне» Петр Марчек.

Лидеры оппозиции в Братиславе словно всю ночь перечитывали басню «Слон и моська». Называли Фицо коллаборационистом, говорили и что похуже в тот самый момент, пока глава кабинета возвращался домой, пытаясь решить острейший вопрос, который может встать перед его страной.

«Большинство жителей Словакии понимают, что в развитой Европе нам гораздо лучше, чем в России. И они не позволят безответственному и разочарованному Роберту Фицо увести нас из Европы куда-нибудь за Урал», — заявил глава оппозиционной партии Словакии «Прогрессивная Словакия» Михаил Шимечка.

Едких комментариев лидеров и членов оппозиционных партий Словакии в небезызвестной американской соцсети много. А на митинг против визита премьера в Москву собрались всего несколько человек — пересчитать можно по пальцам.

«Это прямая атака на внешнеполитические интересы Словацкой Республики и серьезный подрыв европейского единства и ценностей, на которых основано наше демократическое общество», — заявил активист Мариан Кулих.

Новых методичек им, судя по всему, не выдали.

Избранный президент США Трамп сейчас занят тем, как вернуть контроль Америки над Панамским каналом. А уходящая администрация продолжает накачивать Украину деньгами и оружием. Так что противники Фицо в Братиславе, обвиняя его, хоть и единодушны, но не оригинальны.

«И это то, что Вашингтон должен понять. И, если они будут оказывать слишком сильное давление, европейцы разбегутся. Некоторые из них — те, у кого больше смелости, — побегут первыми. А остальные последуют их примеру», — сказал немецкий политолог Кристоф Херстель.

Буквально за несколько часов до встречи Владимира Путина и Роберта Фицо в Лапландии прошел так называемый саммит по безопасности, в котором участвовали лидеры Финляндии, Швеции, Греции и Италии. Так что врозь в Европе получается уже не только энергетика — защищаться от угроз, которые европейские политики сами же себе и выдумывают, они, судя по всему, тоже планируют теперь «могучими кучками».