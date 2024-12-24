Не помнит, где тело: полковник МВД признался в убийстве журналиста спустя 20 лет

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Репортер пропал в 2004 году, когда пошел на встречу, после которой его больше никто не видел.

В Петербурге следователи ищут тело журналиста «Фонтанки» Максима Максимова. Он пропал 20 лет назад. И вот теперь в убийстве признался полковник МВД в отставке Михаил Смирнов.

Оказалось, что это громкое преступление — не единственное на его счету. Бывший правоохранитель причастен к смерти директора Балтийского судомеханического завода, чью машину взорвали в конце девяностых. Все подробности рассказал корреспондент «Известий» Александр Тарасенко.

Лесополосу рядом с Белоостровом раскапывают бульдозеры — ищут главное доказательство. Где-то здесь среди деревьев похоронен журналист Максим Максимов. Место показал предполагаемый убийца — полковник полиции в отставке Михаил Смирнов.

«Я пошел взять заранее приготовленную веревку с петлей, чтобы накинуть на шею. В это время Мелексетов нанес несколько ударов ногой по лицу лежащего Максимова», — рассказал Смирнов в ходе допроса.

На кадрах — допрос Смирнова и чистосердечное признание: в июне 2004-го Максима Максимова убили коррумпированные офицеры милиции. Об этом коллеги журналиста-расследователя говорили еще 20 лет назад. Но тело найдено не было, и убийство оставалось нераскрытым.

«В 2005 году мы искали здесь, но мы искали в другом направлении. Условно говоря, в полукилометре отсюда. Говорит уверенно, разумеется, не может показать квадратный метр через 20 лет, но есть ориентиры — провода ЛЭП, ориентиры неких полянок», — говорит журналист Евгений Вышенков.

Максим Максимов писал статьи для издания «Город». И его коньком всегда были культурные темы. Но 1990-е наложили свой отпечаток — он увлекся криминальными новостями и расследованиями. В своих материалах он часто критиковал сотрудников милиции, в частности полковника Смирнова. Последней статьей, которая так и не вышла в свет, стала история о том, как тот якобы подставил таможенника и чуть ли не силой заставил принять взятку. Чтобы об этом никто не узнал, полковник решил пойти на убийство журналиста.

«А с Мелексетовым мы договорились следующим образом: когда Исаев встретит Максима, и они будут возвращаться в баню, первый заходит Исаев, а сзади него заходит в баню Максимов. Мелексетов оказывается у них за спиной и наносит удар по голове», — рассказал Смирнов.

На встречу со Смирновым Максимова заманил другой журналист — редактор петербургского издания Андрей Исаев. Якобы в своем офисе он должен был предложить Максимову новую работу.

В жилом доме на улице Фурштатской 20 лет назад располагались сауна и спортзал. Жестокая расправа над Максимом Максимовым произошла в подвальном помещении, когда журналист спустился вниз. Его несколько раз ударили железной трубой, а потом задушили веревкой.

После убийства тело Максимова замотали в полиэтилен, увезли в сторону Выборга и похоронили в лесу. Пропажа журналиста стала шоком для друзей и коллег.

«Казалось, что ничего плохого с Максимом случиться не может. Ничего не предвещало, для меня по крайней мере», — признается бывший главный редактор издания «Город» Сергей Балуев.

Параллельно со следствием журналисты вели свое расследование, вышли на Исаева и сразу поняли: тот тесно сотрудничает со Смирновым.

«Было опрошено колоссальное количество людей. Выясняли, что Исаев позвал Максимова в баню, где помимо Смирнова и его помощника Пятова находились два уголовных элемента. Папка с доказательствами была готова уже через несколько недель. Мой коллега ходил с этой папкой по разным кабинетам, разговаривал с высокопоставленными людьми. Но, видимо, на тот момент ни у кого не было желания», — говорит главный редактор интернет-издания «Фонтанка.ру» Александр Горшков.

Это не первое чистосердечное признание Смирнова. В конце мая он рассказал об убийстве на Турухтанных островах. По данным следствия, в 1998 году Смирнов с сообщниками переоделись в форму сотрудников ГАИ, остановили «Жигули» директора местного завода и незаметно подложили в салон взрывное устройство.

В 2005-м оперативника арестовали по статье о фальсификации доказательств по уголовным делам. Был оправдан и продолжил служить до пенсии. Также на пенсии еще один сообщник по фамилии Пятов, он будет проходить свидетелем по этому делу. А предполагаемый участник убийства Меликсетов ранее умер от передозировки наркотиками.

Но почему Смирнов решил признаться в содеянном именно сейчас? Кажется, ответ очевиден.

«Смирнов собирается идти на СВО, а это возможно после того, как он все расскажет. Он признался и в первом убийстве, и во втором убийстве, у него есть еще грехи. И здесь уходить на СВО лучше чистым, потому что, если оставишь после себя хвост, можешь вернуться чистым и тебе снова прилетит», — считает Вышенков.

Журналисты надеются, что окончательная точка в этом уголовном деле все-таки будет поставлена. После признания Смирнова появился шанс обнаружить останки. Проблема в том, что он точно не помнит, где спрятал тело.

По нашим данным, на предполагаемом месте захоронения Максимова сейчас находится котлован с водой. Поэтому шансы обнаружить последнее доказательство не слишком велики.