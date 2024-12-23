Швейцария присоединилась к пакету санкций Евросоюза против России и Белоруссии

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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Изменения вступят в силу 24 декабря.

Швейцария присоединилась к 15-му пакету санкций Европейского союза (ЕС) против России и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

«Департамент экономики, образования и исследований (WBF), отвечающий за ограничения, расширил санкционные списки в отношении России и Белоруссии. Таким образом, Швейцария приняла изменения, принятые ЕС», — говорится в сообщении.

Как подчеркивает кабмин, санкционные списки Берна в отношении Москвы и Минска идентичны европейским. Изменения вступят в силу 24 декабря.

Евросоюз 16 декабря принял 15-й пакет санкций, включающий 84 физлица и компании из России, Китая и КНДР, в том числе танкеры, перевозящие российскую нефть. Среди попавших под рестрикции оказались певица Лариса Долина, медиаменеджер Тина Канделаки и глава департамента управделами президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий София Захарова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала их выдающимися женщинами.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко развитие двустороннего сотрудничества. За последние два года торговый оборот между российской столицей и республикой вырос почти на 30%. Лукашенко также поддержал Москву в вопросе санкций.