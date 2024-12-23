Привет из будущего: Николай Цискаридзе рассказал, что бы изменил в своей жизни

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В молодости знаменитый артист балета совершил ошибку, о которой его предупреждала мама.

Если бы была возможность вернуться в прошлое, народный артист России Николай Цискаридзе изменил бы в себе одну важную черту характера. Какую именно, он рассказал в интервью 360.ru.

По словам Цискаридзе, если бы он мог повернуть время вспять, он бы хотел оказаться в самом начале своей карьеры, чтобы убедить себя молодого в необходимости прислушиваться к советам взрослых и опытных людей.

«Так как не было информации, не было гаджетов, мы не знали, что происходит за оркестровой ямой. Мы не понимали. Я был очень наивным ребенком», — признался Цискаридзе.

По его словам, в юности театр представлялся для него волшебным местом, где все не так, как в окружающем мире. Именно из-за этого он не прислушивался к словам матери и других близких, которые предупреждали о тяжести и местами даже жестокости будущей профессии.

«Я просто бы себе пожелал слушать маму, потому что я ей не верил ни в какую. Я не верил никому из взрослых», — подытожил Цискаридзе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Григорий Лепс рассказал о новогоднем подарке молодой возлюбленной.