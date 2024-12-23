«Как два пазла склеились»: Валя Карнавал об отношениях Самойловой и Джигана

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Звезда всегда умиляется, когда смотрит на них.

Блогер Валя Карнавал считает модель Оксану Самойлову и рэпера Джигана идеальной парой. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте «Рождество с Григорием Лепсом».

За отношениями артиста и модели уже много лет наблюдает вся страна. Ни время, ни скандалы, ни медийность не смогли разлучить возлюбленных. Знаменитости поженились в далеком 2012 году и до сих пор с трепетом и любовью хранят свой союз. Валя Карнавал с умилением комментирует брак звездных коллег.

Она отметила, что такая пара «одна на всем белом свете», у них крепкая семья и они подходят друг другу во всем.

«Эти люди просто как два пазла склеились, они просто самые лучшие. Всегда смотрю на них и умиляюсь, какие они крутые», — подчеркнула Карнавал.

Также Валя добавила, что ей нравится чувство юмора Оксаны и Джигана, то, как они выглядят и смотрятся вместе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Самойлова раскрыла секрет стройности Джигана. Она рассказала про рацион питания супруга, который помог ему похудеть.