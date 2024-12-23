На 91-м году жизни умер Берт из культового фильма «Крокодил Данди»

Фото: Кадр их к/ф «Данди по прозвищу „Крокодил“», реж. Питер Файман, 1986 г.

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Знаменитая рептилия в последние годы жизни содержалась на крокодиловой ферме в Дарвине. Посмотреть на нее приезжали тысячи туристов.

Крокодил Берт, снявшийся в культовом комедийном боевике 1986 года «Крокодил Данди» вместе с Полом Хоганом и Линдой Козловски, скончался в австралийском Дарвине в возрасте 90 лет. Печальную новость сообщает Daily Mail со ссылкой на представителей крокодиловой фермы Crocosaurus Cove, где с 2008 года содержалась знаменитая рептилия.

«Берт мирно скончался в минувшие выходные, ознаменовав конец невероятной эпохи», — говорится в публикации.

Отмечается, что Берт был одним из самых узнаваемых в мире крокодилов. Тысячи людей специально приезжали в питомник, чтобы на него посмотреть.

Рептилию длиной более пяти метров и весом 700 килограммов поймали в 1980-х на реке Рейнольдс. По словам сотрудников фермы, Берт обладал независимым и вспыльчивым характером, за что снискал уважение смотрителей и посетителей, поскольку олицетворял необузданный и дикий нрав суровой австралийской природы.

«Он был не просто крокодилом, он был силой природы и напоминанием о мощи и величии этих невероятных существ. Посетители со всего мира восхищались его внушительными размерами и властным видом, особенно во время кормления», — цитирует издание сотрудников Crocosaurus Cove.

Команда фермы намерена установить на ее территории памятный знак в честь Берта. Известно, что, кроме съемок в «Крокодиле Данди», он стал прототипом для цифрового крокодила в фильме 2007 года «Изгой».

Соболезнования в связи с кончиной Берта выразили в министерстве по делам парков и дикой природы Австралии. Глава ведомства Мари-Клэр Бутби назвала аллигатора настоящей иконой и отметила, что жители всей страны будут расстроены сообщением о его смерти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский актер Марк Блум, известный по сериалу «Клан Сопрано» и серии фильмов «Крокодил Данди», скончался на 70-м году жизни из-за осложнений после коронавируса.