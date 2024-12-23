Путин назвал сбалансированный рост экономики системной задачей России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Правительство реализует ряд программ поддержки кредитования бизнеса и граждан, подчеркнул глава государства.

Россия должна перейти к сбалансированному росту с низкой безработицей и умеренной инфляцией. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Важным фактором уверенной экономической динамики, увеличения инвестиций в расширение производств, создание новых рабочих мест наступает кредитование реального сектора, промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. Причем речь идет как о кредитах для крупного бизнеса, так и для малых, средних компаний, начинающих предпринимателей», — сказал он.

Правительство реализует ряд программ поддержки кредитования бизнеса и граждан. Они предусматривают субсидирование процентных ставок. Сегодня льготные кредиты занимают в банковском портфеле порядка 16%, или более 13 триллионов рублей. При этом десять триллионов рублей приходится на льготные ипотечные программы.

Путин вместе с тем заявил о заметном результате поддержки. Например, сотни тысяч семей смогли улучшить жилищные условия с помощью ипотеки. Строительный комплект вышел на рекордные объемы ввода жилья.

«С доступом к льготным кредитам увеличивается выпуск продукции сельского хозяйства, растет число занятых в сегменте некрупного бизнеса», — подчеркнул глава государства.

Прежде Путин в ходе «Итогов 2024 года» заявил, что Россия по объему экономики стоит на первом месте в Европе и на четвертом месте в мире. Такие данные предоставляют международные финансовые и экономические институты. Так, российская экономика обогнала немецкую в прошлом году, в этом году РФ обошла Японию.

Ранее 5-tv.ru писал, что рост экономики в России составил 8%. В европейской зоне он близится к нулю.