Вывезли в лес: в Ленобласти «мастер» поплатился за плохую стрижку

В Ленобласти руководитель автомойки избил своего сотрудника из-за плохой стрижки

Фото: www.globallookpress.com/Annette Riedl

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Услуга за 1500 рублей обернулась кошмаром для барбера-любителя.

В Ленобласти сотрудник автомойки сделал своему начальнику неудачную стрижку, из-за чего его вывезли в лес и избили. Об этом сообщает РИА Новости.

Барбер-любитель предложил своему руководителю красивую стрижку за 1500 рублей. Результат начальника не устроил. Словесными возмущениями он не ограничился.

По словам парикмахера, руководитель вместе с помощниками затолкали его в багажник и вывезли в лес. Там они его раздели и избили.

Пострадавший обратился в полицию. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

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