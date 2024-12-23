Огромный факел: в Оренбургской области загорелась буровая установка

Крупный пожар случился на буровой установке в Оренбургской области

Фото, видео: 5-tv.ru

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Специалисты МЧС проводят замеры, чтобы исключить выброс вредных веществ.

На буровой установке в Оренбургской области крупный пожар. На кадрах видно, как как из-под земли вырывается огромный факел.

На месте работают экстренные службы, задействовали десятки единиц техники. С ее помощью спасатели демонтируют поврежденные конструкции.

По оперативным данным, пострадавших среди рабочих нет. В непосредственной близости от буровой расположен поселок Красногорский. Чтобы исключить выброс вредных веществ, специалисты МЧС проводят замеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве загорелся склад с пластиковой продукцией.