Чернышенко, Любимова и Мурашко приняли участие в новогодней акции «Елка желаний»

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Они сняли открытки с пожеланиями детей с елки в Доме правительства, чтобы исполнить мечты ребят.

В новогодней благотворительной акции «Елка желаний» приняли участие вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова, глава Минздрава Михаил Мурашко. Они сняли семь бумажных шаров с детскими желаниями с елки в Доме правительства.

Так, Чернышенко снял три шара: от семилетнего Александра, от 10-летнего Дмитрия и 12-летнего Михаила. Саша живет в Ростовской области. Он пожелал встретиться с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике и президентом Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никитой Нагорным. Дмитрий из Ярославской области сможет увидеться с местной хоккейной командой «Локомотив». При этом Михаил из Волгоградской области мечтает о баскетбольном мяче.

Любимова тоже сняла три шара. Ей предстоит исполнить желание 13-летней Марии из Кирова, которая хочет посетить киностудию «Мосфильм». Вторая открытка оказалась от 17-летней Маргариты из Санкт-Петербурга. Она мечтает встретиться с актером и художественным руководителем МХТ имени Чехова Константином Хабенским. Третье желание написал 17-летний Никита из Костромской области, который хочет побывать в телецентре «Останкино».

Мурашко, в свою очередь, исполнит желание 13-летней Анны из Коми. Девочка написала, что хочет посетить Московский государственный технический университет имени Баумана.

В акции также приняли участие глава Минэнерго Сергей Цивилев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Они вдвоем сняли девять шаров. Так, Цивилеву досталось шесть желаний: Александр хочет познакомиться с бойцом MMA Федором Емельяненко, Василий — посетить госкорпорацию «Ростех», Саша — встретиться с командой КАМАЗа, Елизавета — побывать на экскурсии в Высшей школе экономики, Сергей — изучить динозавров в роли палеонтолога, а Егор мечтает о разборных гантелях.

Чекунов исполнит желание 15-летнего Тимура, который хочет побыть машинистом метро. Вместе с тем пятилетняя Полина попросила о фотосессии с животными, а Илья — об электрогитаре.

«Елка желаний» — благотворительная акция, которая проводится перед Новым годом в России. На елке висит множество бумажных шариков, на которых написаны мечты детей. Среди них и ребята, которые живут на новых территориях России.

В акции участвуют министры, депутаты, сенаторы, общественники и деятели культуры. Причем присоединиться к ним может любой желающий — достаточно зайти на сайт проекта «Елкажеланий.рф» и выбрать, какую мечту ребенка хотели бы исполнить вы.

Ранее 5-tv.ru писал, что первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров принял участие в новогодней акции «Елка желаний». Он снял с елки несколько открыток с пожеланиями детей и пообещал их исполнить.