Российские войска нанесли удары по военным аэродромам и складам ВСУ
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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РФ продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
Российские войска нанесли удары по военным аэродромам и складам хранения беспилотников Вооруженных силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.
Удары наносились с применением оперативно-тактической авиации, БПЛА и артиллерии.
«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах», — говорится в сообщении военного ведомства России.
Кроме того, за минувшие сутки сбиты 14 украинских БПЛА самолетного типа.
Спецоперация России на Украине
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российская армия освободила населенный пункт Сторожевое в ДНР.