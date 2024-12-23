«Имитируют уголовные привычки»: подростки в Москве жестоко избили школьника

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Сеть попало несколько видео с инцидентом, которые сейчас изучает полиция.

Банда подростков с особой жестокостью избила школьника 14 лет в подъезде одного из жилых домов на севере Москвы. О произошедшем рассказал 5-tv.ru папа пострадавшего Дмитрий.

Как рассказывает мужчина, его сын вернулся домой с разбитым носом. Родители стали расспрашивать подростка о случившемся. Однако тот назвал инцидент ерундой и больше ничего не сказал.

Позже старшая дочь Дмитрия увидела в Сети видео, на котором избивают ее брата в подъезде. Как выяснилось, по социальным сетям разлетелось два подобных ролика.

«Известно все о нападавших. Они типа банда на районе. Он (сын. — Прим. ред.) с ними не дружил, не общался. Известно, что они не в нашей школе. <…> Это какие-то хулиганы, которые имитируют уголовную привычку», — сказал Дмитрий.

Банда запугивает район, а подобные разборки, считает собеседник, стали для ее участников «частой историей». По предварительным данным, школьника избили из-за ревности к девочке. В результате подростка госпитализировали. Ему диагностировали сотрясение мозга.

Фото, видео: 5-tv.ru

В связи с произошедшим родители написали заявление в полицию. После этого члены банды узнали номер телефона старшей сестры мальчика. Они стали угрожать и требовать забрать заявление. Также хулиганы связались с самим пострадавшим и предложили ему десять тысяч рублей

Дмитрий считает, что его сына могли избить в подъезде, где живет так называемый главарь банды. Ему 17 лет, он уже больше полугода находится под домашним арестом. Этот парень и девушка, из-за которой якобы случился конфликт, присутствуют на видео, отметил мужчина.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Мурманске задержали юношу, который избивал прохожих и снимал это на видео. Ролик с нападениями на людей правоохранители вычислили в ходе мониторинга Сети. Парня доставили в отдел полиции после задержания и опросили в присутствии законного представителя. Выяснилось, что избивал прохожих 16-летний подросток.