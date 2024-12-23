«Очень красиво»: Стас Михайлов рассказал о самом необычном подарке, который он получал

Стас Михайлов назвал гитару из конфет самым необычным подарком для него

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Певец получает много ярких и запоминающихся презентов. Некоторые из них по-настоящему его удивили.

Самый запоминающийся подарок певец Стас Михайлов получил от своего фан-клуба. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Рождество с Григорием Лепсом».

По словам знаменитости, ему вручали много необычных презентов. Исполнитель упомянул икону его покровителя Святого Вячеслава Чешского. Но больше всего музыканта впечатлил подарок от поклонников.

«Подарили мне гитару из конфет. Сделал очень красиво мой фан-клуб», — поделился Михайлов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Стас Михайлов исключил из райдера весь алкоголь. Артист пояснил, что у него нет проблем со здоровьем. Просто спиртные напитки мешают ему подготавливаться к выступлениям.

Певец в последнее время стал следить еще за своим питанием. Он исключил из рациона все сладкое и мучное. Кроме того, старается регулярно заниматься спортом. Все это помогло музыканту похудеть на 17 килограммов.