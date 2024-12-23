В Москве загорелся склад с пластиковой продукцией
Фото: 5-tv.ru
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Площадь пожара составляет 300 квадратных метров.
В Москве загорелся склад с пластиковой продукцией. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
«Огонь распространяется быстро», — пояснил инсайдер.
Так же он уточнил, что пожар на 1-й Горловской улице охватил помещение площадью 300 квадратных метров.
Подробности произошедшего в настоящий момент уточняются. Сообщений о пострадавших не поступало.
Ранее 5-tv.ru писал о том, пожарный во время атаки БПЛА в Казани закрыл собой женщину с четырехмесячным ребенком. В субботу, 21 декабря, столица Татарстана подверглась атаке украинских беспилотников. Жительница Казани выбежала на улицу во время эвакуации. Сотрудник МЧС накрыл ее своим телом перед тем, как дрон врезался в ЖК.
Воздушная тревога прозвучала около восьми утра, когда многие жители города еще спали. Перед этим поступала информация о сбитом силами ПВО беспилотнике над территорией Татарстана.
После атаки в нескольких многоэтажных жилых домах начался пожар. Возгорания смогли оперативно ликвидировать.