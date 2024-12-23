Фото: 5-tv.ru

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Произошедшая авария спровоцировала пожар.

На военной базе в Южной Корее прогремел взрыв, есть пострадавшие. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

По предварительной информации, инцидент произошел в 09:27 утра (03:27 мск) на базе 52-й группы материально-технического обеспечения. База расположена в населенном пункте Джилле недалеко от города Кимхэ юго-восточной провинции Кенсан-Намдо.

Известно, что во время проведения завершающей проверки взорвался резервуар для опасных материалов. Причины случившегося не установлены.

После взрыва начался пожар, который стал причиной ожогов трех гражданских лиц. Полученные травмы не опасны для жизни. По информации государственных служб, среди военнослужащих пострадавших нет.

Полиция и пожарные в настоящий момент уточняют объем нанесенного ущерба.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту Юн Сок Елю. Временно исполняющим обязанности назначен премьер-министр страны. Сам глава государства стал фигурантом уголовного дела. Юн Сок Ель обвиняется в злоупотреблении властью.