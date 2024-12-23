«Это мы еще посмотрим»: Трамп намекнул, что поборется за Панамский канал

Фото: www.globallookpress.com/Li Muzi

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В год канал пересекает до 14 тысяч судов.

Избранный президент США Дональд Трамп потребовал от Панамы снизить пошлины на Панамский канал или вернуть его под контроль США, обвинив центральноамериканскую страну в «непомерных» пошлинах для американских судов. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Его замечания вызвали упрек со стороны президента Панамы Хосе Рауля Мулино, который сказал, что «каждый квадратный метр» канала и прилегающей территории принадлежит его стране. Он добавил, что суверенитет и независимость Панамы не подлежат обсуждению.

«Это мы еще посмотрим», — ответил ему Трамп.

А вместе с тем опубликовал снимок, на котором изображен Панамский канал с развевающимся флагом США.

«Добро пожаловать в канал Соединенных Штатов», — гласит подпись к снимку.

До этого Трамп отмечал, что судоходный канал «жизненно важен» для страны:

«Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы будем требовать, чтобы Панамский канал был возвращен нам в полном объеме, быстро и без вопросов».

К слову, Панамский канал стал нейтральным в 1977 году после подписания договора, согласно которому контроль над маршрутом получила Панама. Документ предусматривал доступность для мировой торговли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую гендерную политику решил утвердить Дональд Трамп после вступления в должность президента США.