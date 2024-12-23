Уборку мазута приостановили из-за сильного шторма на побережье Кубани

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Иван Ковалёв; 5-tv.ru

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Непогода не только мешает расчистке берегов, но и сводит на нет уже приложенные усилия.

В Краснодарском крае приостановили уборку нефтепродуктов с загрязненных пляжей. Всему виной — сильный шторм, который обрушился на Кубань этой ночью.

Непогода не только мешает расчистке берегов, но и сводит на нет уже приложенные усилия. Огромные волны уносят в море мешки с мазутом, который собирали последние несколько дней.

Кроме того, есть риск, что нефтепродукты выбросит на уже расчищенные участки. А это, по последним данным, почти 40 километров береговой линии. Там собрали уже 17 тысяч тонн песка, пропитанного мазутом. Как только позволит обстановка, волонтеры и спасатели вернутся к работе на Черноморском побережье. В ликвидации последствий участвуют свыше десяти тысяч человек.





