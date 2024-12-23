Никакого праздника: жители Литвы хотят «Щелкунчика», а не итальянский балет

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Культуру не следует смешивать с политикой, считают местные.

Очередная отмена русской культуры испортила праздник жителям Литвы. «Щелкунчика» Петра Чайковского внезапно заменили в репертуаре Литовского национального театра оперы и балета — показом произведения итальянских балетмейстеров.

Деньги за билеты публике не вернули. многие признались, что ушли уже после первого действия. Даже в литовском Минкульте согласились, что поторопились с отменой шедевров российской культуры, что наносит огромный ущерб имиджу самих прибалтов. А газета New York Times признала, что запрет на показ традиционной новогодней постановки ни что иное как грубое смешение культуры и политики.