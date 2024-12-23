В России хотят упростить удаление контрафакта с маркетплейсов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Шесть отраслевых ассоциаций обратились с соответствующей инициативой в кабмин.

В России могут упростить удаление контрафакта на онлайн-площадках. Как пишут «Известия», обязанность снимать такие товары с продажи по просьбе правообладателя предлагают возложить на маркетплейсы.



Сейчас подделки с онлайн-площадок удаляют в ручном режиме. Но потом приходится судиться с продавцами. По некоторым данным, доля контрафакта в интернет -- торговле достигает 30%.

Авторы инициативы предлагают создать в информационных системах маркетплейсов личные кабинеты правообладателей, через которые они могли бы подавать жалобы операторам торговых площадок. На основании этого страницы с поддельными изделиями можно будет блокировать без решения суда.