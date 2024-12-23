На страже неба: дальняя авиация ВКС РФ отмечает юбилей

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Вильф; 5-tv.ru

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Благодаря техническому прогрессу наша страна уже в начале прошлого века вошла в число ведущих авиационных держав.

Поздравления с профессиональным праздником принимают военные летчики! Сегодня дальней авиации России исполняется 110 лет.

Военнослужащие ВКС выполняют задачи на всех стратегических направлениях. Так, помимо участия в специальной военной операции, экипажи патрулируют небо и акваторию морей. На вооружении дальней авиации состоят стратегические ракетоносцы, самолеты-заправщики и дальние бомбардировщики. Под управлением наших летчиков они несут бомбы и ракеты разной мощности, и в том числе укрепляют надежный ядерный щит.