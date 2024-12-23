Точный удар: российские военные разгромили позиции ВСУ на донецком направлении

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Наступление ВС РФ поддерживают артиллерийские установки.

Российские военные разгромили вражеские позиции на донецком направлении. Украинский миномет и место запуска беспилотников обнаружили наши разведчики недалеко от линии боевого соприкосновения.

Координаты быстро передали расчету самоходной артиллерийской установки «Гвоздика». По выявленным целям тут же был нанесен точный удар.

«В условиях наступления первая задача — это поддержать нашу пехоту. Подавляем огневые точки, которые воздействуют на нашу пехоту, замедляют их продвижение. Нам дают цели — мы их подавляем, уничтожаем. Мы к этому идем, стремимся, и мы делаем свою работу», — отметил командир артиллерийской батареи с позывным «Митяй».

На красноармейском направлении наступление поддерживают расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Центр». Они нанесли артиллерийский удар по скоплению живой силы ВСУ.

Выследить противника удалось при помощи беспилотника. Украинские боевики прятались в лесополосе. Получив разведданные, артиллеристы выдвинулись из укрытия, быстро подготовили боевую машину и произвели залп. С расстояния в 15 километров цель была поражена.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВС РФ освободили Лозовую в Харьковской области и Красное в ДНР.